Специалисты Hennessey прокачали версию Ford Mustang GT350R и сделали её мощнее





Стоит отметить, что версия GT350R уже с завода может похвастаться отличными характеристиками. Между тем, тюнеры решили сделать их еще лучше. За счёт нагнетателя полностью поменялось звучание транспортного средства. В данном случае шум появился в отсеке силового агрегата. Вначале слышен гул 5,2-литрового двигателя V8, за ним возникает звук нагнетателя.В свою очередь специалисты Hennessey не ограничились одним только звучанием силового агрегата. В ходе модификаций двигатель стал способен выдавать 790 «лошадок». Тюнингованный автомобиль до первых 100 км/час разгоняется за 3,3 сек. Пока отсутствует информация о цене за пакет доработок.