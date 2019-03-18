Samsung Galaxy S10 разочаровал пользователей неисправностью блокировки случайных прикосновений
Компания Samsung около недели назад начала продажи своего нового флагмана Galaxy S10. Пользователи с первых дней обнаружили в смартфоне ряд неработающих функций, включая неисправность блокировки случайного касания.
Она должна отключать дисплей, когда аппарат находится в кармане или сумке, однако действует не всегда. В результате гаджет самостоятельно может открывать и запускать приложения, включать фонарик, совершать вызовы. Некоторые пользователи заявляли о самопроизвольной вибрации смартфона в кармане, после чего он становится горячим.
Решить данную недоработку можно отключением функции Always On Display и возможностью двойного постукивания по экрану для его активации. Раньше владельцы нового Galaxy S10 жаловались на некорректную работу технологии Face ID и сканера дактилоскопии, реагирующего на отпечаток лучше без заводской защиты дисплея.
Представительство Samsung в России отметило, что им не поступали жалобы от отечественных владельцев смартфонов. Однако дилеры отказались подтверждать отсутствие проблем в работе флагманов Galaxy S10, реализующихся на рынке РФ.
Она должна отключать дисплей, когда аппарат находится в кармане или сумке, однако действует не всегда. В результате гаджет самостоятельно может открывать и запускать приложения, включать фонарик, совершать вызовы. Некоторые пользователи заявляли о самопроизвольной вибрации смартфона в кармане, после чего он становится горячим.
Решить данную недоработку можно отключением функции Always On Display и возможностью двойного постукивания по экрану для его активации. Раньше владельцы нового Galaxy S10 жаловались на некорректную работу технологии Face ID и сканера дактилоскопии, реагирующего на отпечаток лучше без заводской защиты дисплея.
Представительство Samsung в России отметило, что им не поступали жалобы от отечественных владельцев смартфонов. Однако дилеры отказались подтверждать отсутствие проблем в работе флагманов Galaxy S10, реализующихся на рынке РФ.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:36