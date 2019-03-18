Московские учёные разрабатывают носимую искусственную почку





Специалисты уже имеют прототип данного аппарата, состоящий из связанных между собой клапанов и насосов, которые обеспечивают циркулирование жидкости через систему фильтров. Управление носимой искусственной почкой происходит посредством смартфона.Устройство уже опробовано на лабораторных животных. Согласно результатам эксперимента, разрабатываемый аппарат вполне безопасен. Он может успешно применяться для диализа, в разы повышая эффективность очищения крови и не требуя от пациента непременного несколькочасового нахождения в положении полусидя или лёжа около стационарного больничного аппарата.