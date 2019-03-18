Анастасия Костенко трогательно поздравила Дмитрия Тарасова с днём рождения





Дмитрий Тарасов сегодня отмечает свой 32-й день рождения. К поздравлениям друзей, коллег и фанатов не могла не присоединиться и вторая половинка футболиста Анастасия Костенко. Девушка нежно назвала мужа «любимый» и пожелала ему всегда оставаться таким же счастливым, как сейчас. Таким образом модель в очередной раз намекнула публике на идиллию в семье. К поздравительному посту знаменитость добавила не менее трогательное фото с возлюбленным, на котором обнимает его за плечи, а тот пронзительным взглядом смотрит в камеру.Поклонники пары присоединились к поздравлениям, заметив, что в отношениях с Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов сильно изменился в лучшую сторону, даже внешне.