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Анастасия Костенко трогательно поздравила Дмитрия Тарасова с днём рождения

Анастасия Костенко в Сети трогательно поздравила мужа Дмитрия Тарасова с днём рождения. В своём Instagram жена известного футболиста также разместила романтичный снимок с именинником, пожелав ему всегда быть таким счастливым, как и сейчас.
Анастасия Костенко трогательно поздравила Дмитрия Тарасова с днём рождения

Дмитрий Тарасов сегодня отмечает свой 32-й день рождения. К поздравлениям друзей, коллег и фанатов не могла не присоединиться и вторая половинка футболиста Анастасия Костенко. Девушка нежно назвала мужа «любимый» и пожелала ему всегда оставаться таким же счастливым, как сейчас. Таким образом модель в очередной раз намекнула публике на идиллию в семье. К поздравительному посту знаменитость добавила не менее трогательное фото с возлюбленным, на котором обнимает его за плечи, а тот пронзительным взглядом смотрит в камеру.
Анастасия Костенко трогательно поздравила Дмитрия Тарасова с днём рождения

Поклонники пары присоединились к поздравлениям, заметив, что в отношениях с Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов сильно изменился в лучшую сторону, даже внешне.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:56

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