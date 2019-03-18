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Mercedes-Maybach представит в 2019 году первую серийную версию кроссовера Maybach

Фирма Mercedes-Maybach, выступающая подразделением немецкого автоконцерна Daimler, объявила касательно планов представить в этом году первую серийную версию кроссовера Maybach. Новинку создадут на основе новой версии Mercedes-Benz GLS.
Mercedes-Maybach представит в 2019 году первую серийную версию кроссовера Maybach

Компания наладит производство в стенах своего завода на территории штата Алабама. Первые авто к дилерам должны поступить в начале следующего года. Список конкурентов включает версии Rolls-Royce Cullinan, а также Bentley Bentayga. Согласно ожиданиям, первая вариация SUV Mercedes-Maybach получит бензиновый мотор V6 на 560 лошадок, автоматическую коробку передач, полный привод. Новую модель должны оснащать крупной радиаторной решёткой с поперечинами, которые напоминают китовый ус, а также трехсекционной фронтальной/задней оптикой.

До серии может также добраться необычная разделительная планка, которая проходит по капоту авто и делит заднее стекло пополам. Серийная модель будет расцениваться в $200 000.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28

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