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Учёные: Сладкая газировка провоцирует болезни сердца и рак

Научные сотрудники Гарвардского университета под руководством учёного Васанти Малик заявили, что сладкая газировка провоцирует болезни сердца и рак. Они призвали жителей планеты отдавать предпочтение чистой воде, так как и другие сладкие напитки, не насыщенные углекислым газом, имеют аналогичное пагубное воздействие на организм.
Учёные: Сладкая газировка провоцирует болезни сердца и рак

Как свидетельствуют данные ВОЗ, во всём мире за прошедшие полвека стремительно выросло количество случаев ожирения, и это заболевание уже сравнимо с глобальной эпидемией. Почти треть жителей Земли страдает из-за лишнего веса, ещё порядка 15 % – от тяжких форм избыточной массы тела. Около половины всех современных болезней связаны именно с нарушениями обмена веществ в организме. Из-за сбоев в метаболизме человек страдает, к примеру, от инсульта, атеросклероза, диабета, онкологии.

Главным драйвером развития ожирения многие учёные называют сахар и сладкие напитки, даже если в последних использовались заменители. Так, двумя годами ранее американские исследователи выяснили, что ежегодно из-за чрезмерного употребления сладкой газировки гибнет свыше 180 000 человек, причём большая часть из них – граждане США и стран Латинской Америки.
Учёные: Сладкая газировка провоцирует болезни сердца и рак

Васанти Малик подтвердила: злоупотребление сладкими напитками, особенно газированными, на самом деле может считаться одним из ключевых причин развития смертельных болезней сердца и сосудов в молодом возрасте. Учёные выяснили это, проанализировав данные, которые были собраны в ходе реализации в 1980-2014 годах проектов HPFS и NHANES. Данное глобальное исследование задействовало более 100 000 профессиональных медработников, давших согласие на продолжительные наблюдения за их состоянием здоровья и на придерживание ими, если понадобится, определённых диет. На протяжении всего эксперимента раз в два года добровольцы рассказывали его авторам о том, как изменялись их полезные и вредные привычки, а также они проходили соответствующие обследования.

Изучив эту информацию, команда Малик выяснила, каким образом употребление газировки и иных сахаросодержащих напитков влияло на вероятность ранней смерти испытуемых. Как оказалось, те, кто выпивал каждую неделю около литра сладкой газированной воды, умирали на 6 % чаще, чем исследуемые, вообще не пившие такое. Те же добровольцы, которые употребляли сахаросодержащие напитки каждый день, гибли от болезней сердца или рака чаще примерно на 20 %.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:40

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