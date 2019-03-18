Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии Началовой приписали несколько болезней
После ухода из жизни Юлии Началовой в СМИ появились предположения о наличии у певицы вируса иммунодефицита. Данную версию прокомментировал и опроверг в интервью эксперт по ВИЧ Евгений Воронин.
Отец знаменитости Виктор Началов рассказал, что его дочь умерла от остановки сердца на фоне заражения крови. По словам ее пиар-менеджера, артистка была госпитализирована 8 марта, после ухудшения состояния ее ввели в кому искусственным способом. Операцию провели 16 марта, после чего появились данные о смерти певицы.
В СМИ акцентировали на том, что, не считая сахарного диабета второго типа, Юлии Началовой около 10 лет назад поставили диагноз подагра и системная красная волчанка. Кроме того, она рассказывала о проблемах со здоровьем в связи с неудачной пластической операцией груди, которую делала в Штатах.
Ссылаясь на все эти диагнозы, некоторые пользователи социальных сетей стали предполагать, что причина отека мозга и отказа почек, могла быть вызвана не подагрой и диабетом. Даже появились слухи, что у звезды был ВИЧ.
Главный внештатный эксперт по диагностике и лечении ВИЧ Министерства Здравоохранения Евгений Воронин выразил свое мнение об этих предположениях. Он считает, что это всего лишь домыслы, ведь на сегодняшний день эта болезнь лечится очень эффективно.
Отец знаменитости Виктор Началов рассказал, что его дочь умерла от остановки сердца на фоне заражения крови. По словам ее пиар-менеджера, артистка была госпитализирована 8 марта, после ухудшения состояния ее ввели в кому искусственным способом. Операцию провели 16 марта, после чего появились данные о смерти певицы.
В СМИ акцентировали на том, что, не считая сахарного диабета второго типа, Юлии Началовой около 10 лет назад поставили диагноз подагра и системная красная волчанка. Кроме того, она рассказывала о проблемах со здоровьем в связи с неудачной пластической операцией груди, которую делала в Штатах.
Ссылаясь на все эти диагнозы, некоторые пользователи социальных сетей стали предполагать, что причина отека мозга и отказа почек, могла быть вызвана не подагрой и диабетом. Даже появились слухи, что у звезды был ВИЧ.
Главный внештатный эксперт по диагностике и лечении ВИЧ Министерства Здравоохранения Евгений Воронин выразил свое мнение об этих предположениях. Он считает, что это всего лишь домыслы, ведь на сегодняшний день эта болезнь лечится очень эффективно.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:57