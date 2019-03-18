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Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии Началовой приписали несколько болезней

После ухода из жизни Юлии Началовой в СМИ появились предположения о наличии у певицы вируса иммунодефицита. Данную версию прокомментировал и опроверг в интервью эксперт по ВИЧ Евгений Воронин.
Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии Началовой приписали несколько болезней

Отец знаменитости Виктор Началов рассказал, что его дочь умерла от остановки сердца на фоне заражения крови. По словам ее пиар-менеджера, артистка была госпитализирована 8 марта, после ухудшения состояния ее ввели в кому искусственным способом. Операцию провели 16 марта, после чего появились данные о смерти певицы.

В СМИ акцентировали на том, что, не считая сахарного диабета второго типа, Юлии Началовой около 10 лет назад поставили диагноз подагра и системная красная волчанка. Кроме того, она рассказывала о проблемах со здоровьем в связи с неудачной пластической операцией груди, которую делала в Штатах.

Ссылаясь на все эти диагнозы, некоторые пользователи социальных сетей стали предполагать, что причина отека мозга и отказа почек, могла быть вызвана не подагрой и диабетом. Даже появились слухи, что у звезды был ВИЧ.

Главный внештатный эксперт по диагностике и лечении ВИЧ Министерства Здравоохранения Евгений Воронин выразил свое мнение об этих предположениях. Он считает, что это всего лишь домыслы, ведь на сегодняшний день эта болезнь лечится очень эффективно.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:57

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