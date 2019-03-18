Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии Началовой приписали несколько болезней





Отец знаменитости Виктор Началов рассказал, что его дочь умерла от остановки сердца на фоне заражения крови. По словам ее пиар-менеджера, артистка была госпитализирована 8 марта, после ухудшения состояния ее ввели в кому искусственным способом. Операцию провели 16 марта, после чего появились данные о смерти певицы.В СМИ акцентировали на том, что, не считая сахарного диабета второго типа, Юлии Началовой около 10 лет назад поставили диагноз подагра и системная красная волчанка. Кроме того, она рассказывала о проблемах со здоровьем в связи с неудачной пластической операцией груди, которую делала в Штатах.Ссылаясь на все эти диагнозы, некоторые пользователи социальных сетей стали предполагать, что причина отека мозга и отказа почек, могла быть вызвана не подагрой и диабетом. Даже появились слухи, что у звезды был ВИЧ.Главный внештатный эксперт по диагностике и лечении ВИЧ Министерства Здравоохранения Евгений Воронин выразил свое мнение об этих предположениях. Он считает, что это всего лишь домыслы, ведь на сегодняшний день эта болезнь лечится очень эффективно.