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Ученые рассказали о снах-предвестниках смерти

Специалисты Бостонского университета на основе анализа научных исследований, посвященных сновидениям, выделили связанные со смертью сны. «Ночные картинки» характерного содержания могут отображаться у людей, потерявших близких, а также у смертельно больных пациентов.
Ученые рассказали о снах-предвестниках смерти

В первом случае скорбящий человек, увидев сон с ушедшим в мир иной родственником, верит в его присутствии рядом с собой общение с ним наяву. Подобные сновидения состоят из приятных воспоминаний или переживаний. Во втором случае эксперты брали во внимание ночные «видения» пациентов, находящихся при смерти. Специалисты проанализировали сны 59 человек, умирающих от рака, примерно за три последние недели жизни. Большинство этих людей видели своих почивших родственников дремлющими. По мере приближения к смерти такие сны учащались.

Как отметил автор исследования Патрик Макнамар, он и его коллеги затрудняются ответить, почему это происходит. Пациенты не имели когнитивных нарушений, поэтому их видения, отображающиеся с экстраординарной детализацией, сложно назвать галлюцинациями. Иногда люди могут реально ощутить запах парфюма, которым пользовался покойный.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:10

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