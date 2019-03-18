Audi анонсировали новые кроссоверы на электрической тяге
Представители компании Audi анонсировали новые транспортные средства на электрической тяге. В Женеве автопроизводитель представил прототип электрокроссовера версии Q4 e-tron.
Специалисты компании отмечают, что вслед за данным новым электромобилем бренд планирует премировать ещё 4 модели. В данном случае речь идёт о концептуальных версиях. При этом второй прототип Audi собирается представить на обозрение общественности осенью текущего года. Это произойдёт в ходе Франкфуртского автомобильного салона. Новый автомобиль на электрической тяге будет именоваться как e-tron Sportback.
На электрокроссовер Q4 e-tron, который представили на территории Женевы, компания начнёт уже скоро принимать заявки.
Специалисты компании отмечают, что вслед за данным новым электромобилем бренд планирует премировать ещё 4 модели. В данном случае речь идёт о концептуальных версиях. При этом второй прототип Audi собирается представить на обозрение общественности осенью текущего года. Это произойдёт в ходе Франкфуртского автомобильного салона. Новый автомобиль на электрической тяге будет именоваться как e-tron Sportback.
На электрокроссовер Q4 e-tron, который представили на территории Женевы, компания начнёт уже скоро принимать заявки.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:49