В России простимулируют перевод авто на газомоторное топливо





В рамках предлагаемой инициативы станут выплачивать госдотации. На данные средства автомобили и автобусы переоборудуют для работы на природном газе. Из 185 млрд руб. около 80% средств направят на нужды граждан, владеющих легковыми машинами. Каждому лицу на установку в машине ГБО выделят 27 тыс. руб. Вместе с тем отмечается, что возраст автомобилей, подлежащих переводу на природный газ, не должен быть выше пяти лет. Эксперты считают, что количество газового транспорта на дорогах страны возрастёт, это улучшит экологическую ситуацию. Газ, в отличие от бензина и дизтоплива, не содержит большие концентрации вредных компонентов.В правительстве РФ отметили, что на переоборудование коммерческих автомобилей выделят 48 тыс. руб., для тяжёлых грузовиков - до 148 тыс. руб. Владельцы автобусов смогут получить 63-111 тыс. руб., это зависит от длины кузова.