Елена Малышева высоко оценила условия лечения Юлии Началовой в больнице





Малышева назвала медицинское учреждение, куда 11 марта госпитализировали Началову, больницей «высочайшего класса». Телеведущая, являющаяся врачом по образованию, не может сказать однозначно, правильно ли велась терапия, так как не знакома со всеми подробностями, а комментарии согласилась дать только после разговора со специалистами, назначавшими лечение звездной пациентке.Началова долгие годы страдала от подагры и от осложнений, возникших на фоне болезни. Пять дней певица провела в клинике, куда обратилась после ухудшения состояния. Врачи пытались спасти знаменитость, но их усилия не увенчались успехом - она умерла 16 марта. Причиной смерти певицы называют заражение крови и абсцесс.