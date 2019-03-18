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Ирина Дубцова показала пост скорби по Юлии Началовой, а затем видео с весельем в Вегасе

Российская певица Ирина Дубцова на своей странице в Instagram выразила соболезнования о смерти актрисы Юлии Началовой, а через сутки видеозапись, где она развлекается в США. По мнению подписчиков, это очень нетактично.
Ирина Дубцова показала пост скорби по Юлии Началовой, а затем видео с весельем в Вегасе

После смерти своей 38-летней коллеги 16 марта, Ирина Дубцова выложила ее фото и подписала, что так быть не должно. После этого она опубликовала видео с Вегаса, где передает поклонникам «жаркий привет».

Некоторых подписчиков шокировал поступок знаменитости. Они отмечают, что не прошло и суток, как она забыла об ушедшей из жизни Началовой и уже развлекается в Штатах. Другие же фанаты написали в комментариях, что для публичного человека траур в связи с работой не может продолжаться долго.

Психологи объяснили поступок Дубцовой тем, что подобное случается у всех творческих людей с демонстративным типом личности.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:25

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