Ирина Дубцова показала пост скорби по Юлии Началовой, а затем видео с весельем в Вегасе
Российская певица Ирина Дубцова на своей странице в Instagram выразила соболезнования о смерти актрисы Юлии Началовой, а через сутки видеозапись, где она развлекается в США. По мнению подписчиков, это очень нетактично.
После смерти своей 38-летней коллеги 16 марта, Ирина Дубцова выложила ее фото и подписала, что так быть не должно. После этого она опубликовала видео с Вегаса, где передает поклонникам «жаркий привет».
Некоторых подписчиков шокировал поступок знаменитости. Они отмечают, что не прошло и суток, как она забыла об ушедшей из жизни Началовой и уже развлекается в Штатах. Другие же фанаты написали в комментариях, что для публичного человека траур в связи с работой не может продолжаться долго.
Психологи объяснили поступок Дубцовой тем, что подобное случается у всех творческих людей с демонстративным типом личности.
После смерти своей 38-летней коллеги 16 марта, Ирина Дубцова выложила ее фото и подписала, что так быть не должно. После этого она опубликовала видео с Вегаса, где передает поклонникам «жаркий привет».
Некоторых подписчиков шокировал поступок знаменитости. Они отмечают, что не прошло и суток, как она забыла об ушедшей из жизни Началовой и уже развлекается в Штатах. Другие же фанаты написали в комментариях, что для публичного человека траур в связи с работой не может продолжаться долго.
Психологи объяснили поступок Дубцовой тем, что подобное случается у всех творческих людей с демонстративным типом личности.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:25