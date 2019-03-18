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Чипсет Snapdragon 855 и до 12 ГБ ОЗУ: Раскрыты характеристики смартфона Nubia Red Magic 3

Производитель Nubia представит в апреле смартфон Red Magic 3, гаджет относится к игровому сегменту. Девайс получит 12 ГБ ОЗУ, он станет функционировать на чипсете Snapdragon 855 от Qualcomm, предусмотрено и другое оснащение.
Чипсет Snapdragon 855 и до 12 ГБ ОЗУ: Раскрыты характеристики смартфона Nubia Red Magic 3

Компания ZTE владеет брендом Nubia, данная структура является производителем электроники. Ни Фей, исполнительный директор Nubia, рассказал о новинке. Конфигурация процессора предусматривает наличие восьми вычислительных ядер Kryo 485 с частотой 2,84 ГГц. Предусмотрен графический ускоритель Adreno 640. Смартфон получил движок ККAI Engine четвертой генерации с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Имеется модем сотовой связи Snapdragon X24 LTE, он обеспечивает скорость загрузки данных до 2 Гбит/с. В смартфоне установили воздушно-жидкостную гибридную систему охлаждения. Исполнительный директор сообщил о тактильной обратной связи 4D shock, это является новшеством. Аккумулятор гаджета получил ёмкость не менее 4 тыс. мАч.

Информации об экране и технических характеристиках камер нет. Основной модуль смартфона Red Magic 3 могут выполнить с двумя или тремя сенсорами, считают эксперты.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:30

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