Чипсет Snapdragon 855 и до 12 ГБ ОЗУ: Раскрыты характеристики смартфона Nubia Red Magic 3
Производитель Nubia представит в апреле смартфон Red Magic 3, гаджет относится к игровому сегменту. Девайс получит 12 ГБ ОЗУ, он станет функционировать на чипсете Snapdragon 855 от Qualcomm, предусмотрено и другое оснащение.
Компания ZTE владеет брендом Nubia, данная структура является производителем электроники. Ни Фей, исполнительный директор Nubia, рассказал о новинке. Конфигурация процессора предусматривает наличие восьми вычислительных ядер Kryo 485 с частотой 2,84 ГГц. Предусмотрен графический ускоритель Adreno 640. Смартфон получил движок ККAI Engine четвертой генерации с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Имеется модем сотовой связи Snapdragon X24 LTE, он обеспечивает скорость загрузки данных до 2 Гбит/с. В смартфоне установили воздушно-жидкостную гибридную систему охлаждения. Исполнительный директор сообщил о тактильной обратной связи 4D shock, это является новшеством. Аккумулятор гаджета получил ёмкость не менее 4 тыс. мАч.
Информации об экране и технических характеристиках камер нет. Основной модуль смартфона Red Magic 3 могут выполнить с двумя или тремя сенсорами, считают эксперты.
Компания ZTE владеет брендом Nubia, данная структура является производителем электроники. Ни Фей, исполнительный директор Nubia, рассказал о новинке. Конфигурация процессора предусматривает наличие восьми вычислительных ядер Kryo 485 с частотой 2,84 ГГц. Предусмотрен графический ускоритель Adreno 640. Смартфон получил движок ККAI Engine четвертой генерации с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Имеется модем сотовой связи Snapdragon X24 LTE, он обеспечивает скорость загрузки данных до 2 Гбит/с. В смартфоне установили воздушно-жидкостную гибридную систему охлаждения. Исполнительный директор сообщил о тактильной обратной связи 4D shock, это является новшеством. Аккумулятор гаджета получил ёмкость не менее 4 тыс. мАч.
Информации об экране и технических характеристиках камер нет. Основной модуль смартфона Red Magic 3 могут выполнить с двумя или тремя сенсорами, считают эксперты.
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:30