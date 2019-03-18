Instagram: Виктория Толстоганова посетила с сыновьями футбольный матч

В Instagram-посте Виктория Толстоганова написала, что выходной день она бы лучше провела дома за чтением книги, но ради любимых мальчишек ей пришлось превратить запланированный «ленивый» отдых в достаточно активный. Артистка опубликовала фотоснимки ребят, увлечённо следящих за любимой футбольной командой – «Локомотив Москва», которая, к слову, их не разочаровала, одержав победу со счётом 1:0.В свои 46 лет Виктория Толстоганова – мама троих детей. Дочь Варвара и сын Фёдор появились на свет, когда артистка была в браке с актёром театра и кино Андреем Кузичевым. Второго сына знаменитость родила, выйдя замуж за режиссёра Алексея Аграновича.