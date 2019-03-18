АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Instagram: Виктория Толстоганова посетила с сыновьями футбольный матч

Актриса кино и театра Виктория Толстоганова на прошедших выходных посетила футбольный матч вместе с сыновьями Иваном и Фёдором. На поле соревновались ФК «Локомотив Москва» и «Краснодар».
Instagram: Виктория Толстоганова посетила с сыновьями футбольный матч

В Instagram-посте Виктория Толстоганова написала, что выходной день она бы лучше провела дома за чтением книги, но ради любимых мальчишек ей пришлось превратить запланированный «ленивый» отдых в достаточно активный. Артистка опубликовала фотоснимки ребят, увлечённо следящих за любимой футбольной командой – «Локомотив Москва», которая, к слову, их не разочаровала, одержав победу со счётом 1:0.
Instagram: Виктория Толстоганова посетила с сыновьями футбольный матч

В свои 46 лет Виктория Толстоганова – мама троих детей. Дочь Варвара и сын Фёдор появились на свет, когда артистка была в браке с актёром театра и кино Андреем Кузичевым. Второго сына знаменитость родила, выйдя замуж за режиссёра Алексея Аграновича.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LADA Ellada вошла в ТОП-5 самых
Влад Соколовский в Лос-Анджелесе
Специалисты Hennessey прокачали версию
Редакторы «Дома-2» огласили
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры
Егор Крид заговорил словами Ольги
Анна Бузова по неосторожности опозорила
Ольга Рапунцель в случае развода будет
«Слова любви нужны при жизни»: Яна
Милена Безбородова не следит за
В Кузбассе двое пропавших накануне
Volkswagen Passat после рестайлинга
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений
Samsung Galaxy S10 разочаровал
Mercedes-Maybach представит в 2019 году
Instagram: Виктория Толстоганова
Московские учёные разрабатывают носимую
Смартфон Pocophone F2 получит
Анастасию Якуб без косметики сравнили с
Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии
Анастасия Костенко трогательно
Audi анонсировали новые кроссоверы на
Учёные: Сладкая газировка провоцирует
Юлия Началова любила дочь Игоря
Ирина Дубцова показала пост скорби по
BMW завершает тестирование BMW 1 Series
Ученые рассказали о снах-предвестниках
Елена Малышева высоко оценила условия
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
Просмотреть все новости