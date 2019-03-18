Дмитрий Шепелев раскроет правду о смерти Юлии Началовой на «Первом канале»
Дмитрий Шепелев очередной выпуск своей программы «На самом деле», готовящейся к выходу 18 марта в 18:50, посвятил памяти Юлии Началовой. Телеведущий в эфире «Первого канала» постарается разобраться в причинах смерти 38-летней звезды.
Канал опубликовал на своем сайте анонс передачи Шепелева, где привел отрывки выпуска от 12 февраля 2018 года. Шоумен в прошлогоднем эфире поднял тему лишения Началовой водительских прав после того, как остановившие знаменитость сотрудники ГИБДД заподозрили ее в управлении автомобилем в нетрезвом виде, а она не захотела проходить медэкспертизу. Вопрос обсуждался в присутствии певицы, ее коллеги Ларисы Долиной.
Гости программы Шепелева уже тогда говорили о слабом здоровье Началовой. Специалисты, наблюдавшие за состоянием страдавшей подагрой звездной пациентки, заявили, что она беспрекословно выполняла все предписания врачей. Сама артистка признавалась, она никогда не злоупотребляла алкоголем и не принимала наркотики, так как всегда мечтала родить здоровых детей. В очередном выпуске «На самом деле», посвященном скончавшейся 16 марта певице, шоумен и эксперты постараются установить правду об ее смерти.
Канал опубликовал на своем сайте анонс передачи Шепелева, где привел отрывки выпуска от 12 февраля 2018 года. Шоумен в прошлогоднем эфире поднял тему лишения Началовой водительских прав после того, как остановившие знаменитость сотрудники ГИБДД заподозрили ее в управлении автомобилем в нетрезвом виде, а она не захотела проходить медэкспертизу. Вопрос обсуждался в присутствии певицы, ее коллеги Ларисы Долиной.
Гости программы Шепелева уже тогда говорили о слабом здоровье Началовой. Специалисты, наблюдавшие за состоянием страдавшей подагрой звездной пациентки, заявили, что она беспрекословно выполняла все предписания врачей. Сама артистка признавалась, она никогда не злоупотребляла алкоголем и не принимала наркотики, так как всегда мечтала родить здоровых детей. В очередном выпуске «На самом деле», посвященном скончавшейся 16 марта певице, шоумен и эксперты постараются установить правду об ее смерти.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:42