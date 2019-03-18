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Ресторан Ольги Бузовой может закрыться из-за недовольных клиентов

Ресторан Ольги Бузовой скоро может закрыться из-за возрастающего числа недовольных клиентов. На днях в Сети появился отзыв мужчины, который при всём уважении к певице, как личности, не смог найти других плюсов, кроме оригинальных светильников в зале.
Ресторан Ольги Бузовой может закрыться из-за недовольных клиентов

Ресторан Ольги Бузовой на Новом Арбате в скором времени может закрыться не только из-за сильной конкуренции, но также по причине возрастающего числа недовольных клиентов. Оказалось, что в первую очередь большинство посетителей возмущены завышенным ценником на еду не самого высшего класса.

Так, например, один из последних отзывов, написанный посетителем ресторана Ольги Бузовой 17 марта, является крайне негативным. Мужчина, заказавший тыквенный суп, был шокирован подачей блюда в бумажном стакане, а также отсутствием какого-либо приятного вкуса. Кроме того, посетитель также остался недоволен уровнем обслуживания и огромными ценами.
Ресторан Ольги Бузовой может закрыться из-за недовольных клиентов

Фолловеры считают, что в скором времени ресторан Ольги Бузовой закроется с таким же провалом, как и именная криптовалюта певицы. Многие уже написали, то основная часть клиентов быстро перейдёт в расположенные рядом бургерные Тимати.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:11

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