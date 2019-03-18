NASA: Над Беринговым морем взорвался мощнейший за 30 лет метеорит





Диаметр тела составлял 11-12 метров, взрыв метеорита над морем произошел 19 декабря, утром. Скорость вхождения болида в атмосферу определили в 32 километра в секунду, он разорвался на высоте, превышающей 25,6 километра. Американские специалисты оценили мощность взрыва в 173 килотонны. Указывается, что это превышает в 10 раз ядерный удар, нанесенный по японскому городу Хиросима в 1945 году. Информация о произошедшем космическом событии запоздала, в научном мире не сразу узнали о случившемся.Это, как отмечено, вызвано географической отдаленностью точки координат, в которой произошел взрыв метеорита, она определена в 56,9N и 172,4E. Берингово море охватывает береговые линии Российской Федерации и США.