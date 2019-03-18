Директор Ирины Понаровской потребовала прекратить «пиар на костях» Юлии Началовой

Лера Тувина отметила, что Юлия Началова была частичкой жизни Ирины Понаровской, ведь в своё время ныне покойная эстрадная исполнительница являлась её подопечной в телепередаче «Утренняя звезда». Артистка выбита из жизненной колеи произошедшей трагедией, а потому ей сейчас не до интервью. Директор знаменитости в своём Instagram-посте уверила: Ирина Понаровская не будет разговаривать с журналистами, поскольку они преследуют лишь одну цель – пропиариться на кончине известного человека. Также певица не станет принимать участие в так называемых «телевизионных поминках», а потому её директор потребовала от создателей подобных шоу не тревожить артистку по таким поводам.Хейтеров Лера Тувина также предупредила: негативные комментарии будут удаляться, а аккаунты их авторов – блокироваться.