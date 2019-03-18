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Директор Ирины Понаровской потребовала прекратить «пиар на костях» Юлии Началовой

Лера Тувина, директор Ирины Понаровской, на её Instagram-странице оставила пост, в котором потребовала от работников СМИ прекратить «пиар на костях» Юлии Началовой, а подписчикам запретила писать злобные высказывания. Также менеджер пояснила причину отказа эстрадной певицы комментировать смерть молодой коллеги.
Директор Ирины Понаровской потребовала прекратить «пиар на костях» Юлии Началовой

Лера Тувина отметила, что Юлия Началова была частичкой жизни Ирины Понаровской, ведь в своё время ныне покойная эстрадная исполнительница являлась её подопечной в телепередаче «Утренняя звезда». Артистка выбита из жизненной колеи произошедшей трагедией, а потому ей сейчас не до интервью. Директор знаменитости в своём Instagram-посте уверила: Ирина Понаровская не будет разговаривать с журналистами, поскольку они преследуют лишь одну цель – пропиариться на кончине известного человека. Также певица не станет принимать участие в так называемых «телевизионных поминках», а потому её директор потребовала от создателей подобных шоу не тревожить артистку по таким поводам.

Хейтеров Лера Тувина также предупредила: негативные комментарии будут удаляться, а аккаунты их авторов – блокироваться.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:04

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