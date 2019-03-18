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Военные эксперты раскрыли причину интереса Египта к истребителю Су-35

Египет планирует приобрести истребители Су-35 с вооружением к ним. Причиной выбора российских самолётов послужил успех ВКС РФ в Сирии, считают военные эксперты. Сумма контракта не разглашается.
Военные эксперты раскрыли причину интереса Египта к истребителю Су-35

Намерения египетской стороны могут гарантировать загрузку завода-изготовителя, расположенного в Комсомольске-на-Амуре, сообщил источник, предприятие сможет работать несколько лет подряд. Военные эксперты выразили своё мнение. Отмечен рост интереса Египта к российским системам вооружения, спрос на них возрастает. Страна может занять лидирующую позицию в сегменте закупок оружия у РФ, считают аналитики. Интерес к российскому оружию возник у Каира после прихода к власти Абделя-Фаттаха ас-Сиси, до этого он занимал пост министра обороны. Президент уделяет большое значение военной силе, это обеспечит реальный суверенитет его государству.

На протяжении восьми лет Египет занимал шестое место в сегменте экспорта оружия из РФ, с 2017 года страна увеличила количество контрактов. Об этом сообщает медиа-издание Nation-news.ru.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:37

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