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В Сети высмеивают Ольгу Бузову за рекламу тампонов в Instagram

Пользователи Сети высмеивают Ольгу Бузову за рекламу тампонов в своём микроблоге в Instagram. Певица не ожидала, что после публикации ролика публика начнёт над ней издеваться и ассоциировать со средствами женской интимной гигиены.
В Сети высмеивают Ольгу Бузову за рекламу тампонов в Instagram

Известная ведущая и скандальная певица Ольга Бузова внушительную часть своих доходов получает от рекламы самых разных товаров на своей странице в Instagram. Учитывая то, что количество подписчиков звезды давно достигло 15 миллионов человек, заказать рекламный пост у Ольги Бузовой стоит немалых денег.
В Сети высмеивают Ольгу Бузову за рекламу тампонов в Instagram

Огромной неожиданностью для фолловеров стала новая реклама тампонов известной марки, которую Ольга Бузова не просто разместила у себя в микроблоге, но и исполнила в ролике главную роль. Пользователи Сети тут же высмеяли ведущую «Дома-2» за такой «креатив», а многие в комментариях признались, что теперь ассоциируют её исключительно с данным средством женской интимной гигиены.
В Сети высмеивают Ольгу Бузову за рекламу тампонов в Instagram

Кроме того, много фанатов поинтересовались, сколько же производители тампонов заплатили звезде такого масштаба за рекламу, которая в скором времени может появиться и на всех ТВ-экранах страны, а не только в Instagram.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:09

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