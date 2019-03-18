В Сети высмеивают Ольгу Бузову за рекламу тампонов в Instagram





Известная ведущая и скандальная певица Ольга Бузова внушительную часть своих доходов получает от рекламы самых разных товаров на своей странице в Instagram. Учитывая то, что количество подписчиков звезды давно достигло 15 миллионов человек, заказать рекламный пост у Ольги Бузовой стоит немалых денег.Огромной неожиданностью для фолловеров стала новая реклама тампонов известной марки, которую Ольга Бузова не просто разместила у себя в микроблоге, но и исполнила в ролике главную роль. Пользователи Сети тут же высмеяли ведущую «Дома-2» за такой «креатив», а многие в комментариях признались, что теперь ассоциируют её исключительно с данным средством женской интимной гигиены.Кроме того, много фанатов поинтересовались, сколько же производители тампонов заплатили звезде такого масштаба за рекламу, которая в скором времени может появиться и на всех ТВ-экранах страны, а не только в Instagram.