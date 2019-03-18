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Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов решили пожениться

Экс-участники скандального проекта «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов решили пожениться. Молодой человек сделал предложение возлюбленной 17 марта, а теперь пара раздумывает над тем, в каком формате пройдёт свадьба и будет ли у них пышное торжество.
Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов решили пожениться

Скандальные участники телестройки «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов покинули проект вместе, но зрители уверяли, что за периметром пара долго не просуществует. Несмотря на убеждения публики, молодые люди не только сохранили отношения, но и уже решили пожениться. Инициативу в свои руки взял сам Алексей Кудряшов, который вчера, 17 марта на собственной празднике в Минске сделал девушке предложение.
Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов решили пожениться

Как рассказала журналу «СтарХит» сама новоиспечённая невеста, она даже не собиралась отправляться на праздник возлюбленного, ведь всего неделю назад у неё случился уже второй по счёту выкидыш, из-за чего ей не хотелось даже покидать стены дома. Настойчивость Кудряшова всё же взяла верх, и уже на мероприятии Анастасия Балинская поняла, почему ему так необходимо было её присутствие.
Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов решили пожениться

Бывшие участники «Дома-2» решили пожениться, несмотря на то, что Кудряшов находится в достаточно молодом для брака возрасте и пока не обзавёлся постоянной работой. Балинская уверяет, что видит в своём избраннике стремление стать настоящим защитником и опорой для будущей семьи, а та, в свою очередь, верит, что сможет подарить будущему мужу ребёнка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:00

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