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Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пытается избавиться от изуродовавшего ее тату

Елизавета Пескова в своем Instagram-микроблоге рассказала о поступке, шокировавшем ее отца. В 16-летнем возрасте наследница пресс-секретаря президента РФ сделала большое тату на левой руке. Теперь дочь Дмитрия Пескова пытается вывести изуродовавшую ее татуировку в клинике во Франции.
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пытается избавиться от изуродовавшего ее тату

Наследницы известной в политике личности набила себе на полруки надпись «Carpe Diem», что в переводе с латыни звучит как «Живи настоящим». Родственники ужаснулись поступку юной девушки. Глава семейства негодовал из-за «самостоятельного» решения дочери, поэтому в его присутствии она всегда старалась носить одежду, прикрывающую тату.

С недавних пор 21-летняя Пескова стала и сама стесняться огромного нательного изображения, считая, что оно уродует ее. Наследница пресс-секретаря каждый день ругает себя за опрометчивость и безрассудство. Она решила удалить татуировку в одной из клиник Франции современным методом, основанным на воздействии на проблемное место лазером. Пескова надеется, что специалисты помогут ей избавиться от надписи на руке. Дочь чиновника пообещала делиться с Instagram-подписчиками результатами процедуры.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:24

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