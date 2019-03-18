Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пытается избавиться от изуродовавшего ее тату
Елизавета Пескова в своем Instagram-микроблоге рассказала о поступке, шокировавшем ее отца. В 16-летнем возрасте наследница пресс-секретаря президента РФ сделала большое тату на левой руке. Теперь дочь Дмитрия Пескова пытается вывести изуродовавшую ее татуировку в клинике во Франции.
Наследницы известной в политике личности набила себе на полруки надпись «Carpe Diem», что в переводе с латыни звучит как «Живи настоящим». Родственники ужаснулись поступку юной девушки. Глава семейства негодовал из-за «самостоятельного» решения дочери, поэтому в его присутствии она всегда старалась носить одежду, прикрывающую тату.
С недавних пор 21-летняя Пескова стала и сама стесняться огромного нательного изображения, считая, что оно уродует ее. Наследница пресс-секретаря каждый день ругает себя за опрометчивость и безрассудство. Она решила удалить татуировку в одной из клиник Франции современным методом, основанным на воздействии на проблемное место лазером. Пескова надеется, что специалисты помогут ей избавиться от надписи на руке. Дочь чиновника пообещала делиться с Instagram-подписчиками результатами процедуры.
Наследницы известной в политике личности набила себе на полруки надпись «Carpe Diem», что в переводе с латыни звучит как «Живи настоящим». Родственники ужаснулись поступку юной девушки. Глава семейства негодовал из-за «самостоятельного» решения дочери, поэтому в его присутствии она всегда старалась носить одежду, прикрывающую тату.
С недавних пор 21-летняя Пескова стала и сама стесняться огромного нательного изображения, считая, что оно уродует ее. Наследница пресс-секретаря каждый день ругает себя за опрометчивость и безрассудство. Она решила удалить татуировку в одной из клиник Франции современным методом, основанным на воздействии на проблемное место лазером. Пескова надеется, что специалисты помогут ей избавиться от надписи на руке. Дочь чиновника пообещала делиться с Instagram-подписчиками результатами процедуры.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:24