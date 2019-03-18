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Георгий Иващенко рассказал об опасениях Юлии Началовой за своё здоровье ещё на съёмках «Один в один»

Поп-исполнитель Георгий Иващенко на своей Instagram-странице попрощался со скончавшейся в субботу, 16 марта, певицей Юлией Началовой. Артист оставил в память о ней тёплые слова, а также рассказал об опасениях знаменитости за своё здоровье ещё на съёмках проекта «Один в один».
Георгий Иващенко рассказал об опасениях Юлии Началовой за своё здоровье ещё на съёмках «Один в один»

В этом телешоу Георгий Иващенко изображал Аллу Пугачёву, а Юля Началова была его наставницей. Певец предположил, что артистка предчувствовала скорую смерть. В доверительной беседе она поделилась с коллегой такими подробностями своих заболеваний, которые обычно доверяют лишь врачам.

По словам Георгия Иващенко, Юлия Началова рассказала ему и о подагре, и о проблемах с ногами, из-за которых на коже уже были видны пятна, а также ещё об одном заболевании, но озвучивать его название музыкант не стал.

«Мы с ней много шутили и смеялись, но временами она признавалась мне, что опасается за собственную жизнь, хотя состояние её здоровья вроде бы и было в норме», – приводит слова Георгия Иващенко издание «Комсомольская правда».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:46

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