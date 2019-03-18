В России Jeep Compass появился в спецверсии Night Eagle
Jeep Compass в новой модификации Night Eagle («Ночной орел») начал покорять рынок России. Специальная версия кроссовера с эксклюзивным глянцевым декором оценена производителем почти в 2 240 000 рублей.
Конфигурация автомобиля Night Eagle, созданная на основе базового варианта полноприводной модели Longitude с 2,4-литровым двигателем на 150 л. с. и 9-диапазонной АКПП, оказалась на 90 000 рублей дороже. Клиентам, желающим приобрести Jeep Compass в спецмодификации, придется доплатить за особый декор интерьера и экстерьера, оформленных черными глянцевыми элементами, и некоторое дополнительное оснащение.
В особой версии кроссовера предлагаются, вместо 16-дюймовых дисков, колеса на 18 дюймов с оригинальным дизайном. Привлекает внимание темное исполнение салона, сидения, отделанные комбинацией винила и ткани, заменившей хром, тонированные стекла сзади. Спецверсия Jeep Compass доступна с особым пакетом Night Eagle Technology, включающим мультимедиа комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем, навигацию, камеру заднего вида.
Конфигурация автомобиля Night Eagle, созданная на основе базового варианта полноприводной модели Longitude с 2,4-литровым двигателем на 150 л. с. и 9-диапазонной АКПП, оказалась на 90 000 рублей дороже. Клиентам, желающим приобрести Jeep Compass в спецмодификации, придется доплатить за особый декор интерьера и экстерьера, оформленных черными глянцевыми элементами, и некоторое дополнительное оснащение.
В особой версии кроссовера предлагаются, вместо 16-дюймовых дисков, колеса на 18 дюймов с оригинальным дизайном. Привлекает внимание темное исполнение салона, сидения, отделанные комбинацией винила и ткани, заменившей хром, тонированные стекла сзади. Спецверсия Jeep Compass доступна с особым пакетом Night Eagle Technology, включающим мультимедиа комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем, навигацию, камеру заднего вида.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:58