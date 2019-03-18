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На телешоу «Последний герой» Наталия Медведева и Яна Троянова вступили в конфликт из-за "слития" участника племенем

На телевизионном шоу «Последний герой» произошел конфликт между актрисами Наталией Медведевой и Яной Трояновой из-за "слития" участника племенем. Команда, пошедшая на поводу у экс-участницы Comedy Woman, была раскритикована ведущей.
На телешоу «Последний герой» Наталия Медведева и Яна Троянова вступили в конфликт из-за "слития" участника племенем

В телешоу с каждым выпуском растет напряжение, ведь постоянно кипят страсти. В предыдущей передаче Татьяна Ларина проклинала участников, а теперь ссора разгорелась вокруг Наталии Медведевой, которая уже мечтает попасть домой.

По правилам игры, проигравшая команда должна выбрать самого слабого участника на дисквалификацию. Звезда попросила свой коллектив специально проиграть, чтоб она могла уйти из проекта и попасть к супругу и ребенку 4-х месяцев.

Яна Троянова возмутилась, что вся команда должна отдавать победу лишь потому, что кому-то захотелось домой. На шоу приходят люди, желающие проверить себя на выдержку, а не домохозяйки, зря занимающие чужие места. Обозленная ведущая отменила результаты голосования, так что отпустили ли молодую мать к ребенку, зрителям станет известно только в следующем выпуске.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:10

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