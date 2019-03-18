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NI: Северный флот РФ пополнится опасными подлодками

Северный Флот РФ пополнится новыми опасными подлодками с баллистические ракетами на борту. Субмарины «Князь Владимир» (проект 955А «Борей») и «Казань» (проект 885 «Ясень), пишет журнал The National Interest, послужат фактором сдерживания.
NI: Северный флот РФ пополнится опасными подлодками

Новые подводные лодки вызвали интерес в западных СМИ, в журнале The National Interest опубликована соответствующая статья. В ней акцентируется внимание на двух подводных лодках: «Князь Владимир» и «Казань». В статье, со ссылкой на командующего Северным флотом, адмирала Николая Евменова, указывается на ряд улучшений субмарины проекта «Борей». Доработана система обнаружения цели, улучшена бортовая электроника и связь. Проектировка жилых помещений подлодки пересмотрена. В статье имеется материал о ракетной системе «Булава», она обновляет российскую ядерную триаду, пишет автор.

Мощность боеголовки ракеты составляет 550 кг, дальность полёта достигает 10 тыс. км. Субмарины, оснащенные таким оружием, считают западные эксперты, могут послужить фактором сдерживания баллистических ракет условного противника.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:34

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