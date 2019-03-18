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В Москве во время ссоры в подъезде мужчина зарезал знакомого

На минувших выходных в Москве во время ссоры, произошедшей в подъезде расположенной на улице Генерала Глаголева многоэтажки, мужчина зарезал своего знакомого. Полиция уже задержала подозреваемого.
В Москве во время ссоры в подъезде мужчина зарезал знакомого

Предмет конфликта мужчин не разглашается. Известно, что возраст погибшего – 48 лет, а его предполагаемый оппонент был на 10 лет моложе. Во время ссоры житель Москвы нанёс пострадавшему ножевые ранения, повредившие его жизненно важные органы.

Подробности преступления уточняются.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:08

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