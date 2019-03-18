В Москве во время ссоры в подъезде мужчина зарезал знакомого





Предмет конфликта мужчин не разглашается. Известно, что возраст погибшего – 48 лет, а его предполагаемый оппонент был на 10 лет моложе. Во время ссоры житель Москвы нанёс пострадавшему ножевые ранения, повредившие его жизненно важные органы.Подробности преступления уточняются.