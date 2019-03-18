В Москве во время ссоры в подъезде мужчина зарезал знакомого
На минувших выходных в Москве во время ссоры, произошедшей в подъезде расположенной на улице Генерала Глаголева многоэтажки, мужчина зарезал своего знакомого. Полиция уже задержала подозреваемого.
Предмет конфликта мужчин не разглашается. Известно, что возраст погибшего – 48 лет, а его предполагаемый оппонент был на 10 лет моложе. Во время ссоры житель Москвы нанёс пострадавшему ножевые ранения, повредившие его жизненно важные органы.
Подробности преступления уточняются.
Предмет конфликта мужчин не разглашается. Известно, что возраст погибшего – 48 лет, а его предполагаемый оппонент был на 10 лет моложе. Во время ссоры житель Москвы нанёс пострадавшему ножевые ранения, повредившие его жизненно важные органы.
Подробности преступления уточняются.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:08