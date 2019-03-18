Родственники Юлии Началовой опровергли слухи о проблемах с захоронением певицы
Родственники Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, прокомментировали слухи о трудностях с захоронением певицы. Представитель знаменитости, как и ее близкие, заявила, что конфликта нет, и сейчас ведется подготовка к похоронам.
Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева отметила, правительство Москвы идет навстречу семье артистки и помогает решить все вопросы, связанные с организацией церемонии прощания и погребения покойной. Могилу певице обустроят, как и планировалось, на Троекуровском кладбище. Комментарии родственников и представителя звезды прозвучали на фоне появившейся в прессе информации об отказе столичной мэрии выделять на Троекуровском кладбище бесплатное место.
Сообщалось, что якобы чиновники требовали от семьи Началовой 1,3 млн рублей за участок под захоронение. Родственники, по сведениям СМИ, писали жалобы во все инстанции, и в случае отказа планировали провести погребение артистки на одном из кладбищ на окраине Москвы.
Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева отметила, правительство Москвы идет навстречу семье артистки и помогает решить все вопросы, связанные с организацией церемонии прощания и погребения покойной. Могилу певице обустроят, как и планировалось, на Троекуровском кладбище. Комментарии родственников и представителя звезды прозвучали на фоне появившейся в прессе информации об отказе столичной мэрии выделять на Троекуровском кладбище бесплатное место.
Сообщалось, что якобы чиновники требовали от семьи Началовой 1,3 млн рублей за участок под захоронение. Родственники, по сведениям СМИ, писали жалобы во все инстанции, и в случае отказа планировали провести погребение артистки на одном из кладбищ на окраине Москвы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:00