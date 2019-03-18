АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Родственники Юлии Началовой опровергли слухи о проблемах с захоронением певицы

Родственники Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, прокомментировали слухи о трудностях с захоронением певицы. Представитель знаменитости, как и ее близкие, заявила, что конфликта нет, и сейчас ведется подготовка к похоронам.
Родственники Юлии Началовой опровергли слухи о проблемах с захоронением певицы

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева отметила, правительство Москвы идет навстречу семье артистки и помогает решить все вопросы, связанные с организацией церемонии прощания и погребения покойной. Могилу певице обустроят, как и планировалось, на Троекуровском кладбище. Комментарии родственников и представителя звезды прозвучали на фоне появившейся в прессе информации об отказе столичной мэрии выделять на Троекуровском кладбище бесплатное место.

Сообщалось, что якобы чиновники требовали от семьи Началовой 1,3 млн рублей за участок под захоронение. Родственники, по сведениям СМИ, писали жалобы во все инстанции, и в случае отказа планировали провести погребение артистки на одном из кладбищ на окраине Москвы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России Jeep Compass появился в
Георгий Иващенко рассказал об опасениях
NI: Северный флот РФ пополнится
АвтоВАЗ убрал из цветовой гаммы Lada
Ученые: Частота пульса влияет на
Сергей Бодров-старший рассказал об
В Москве во время ссоры в подъезде
В Ленобласти на трассе обнаружен труп
Исследователи выяснили, что происходит
В Сети продолжают обсуждать, почему
Родственники Юлии Началовой опровергли
Саша Черно призналась, что не может
Дочь Александра Абдулова попросила мать
В Сети показали тестовое видео с новым
В Саратове местный житель насмерть
Заммэра Москвы Владимир Ефимов
Во Флориде покажут две необычных версии
Валерий Меладзе первым бросился к
Россиян предупреждают о росте стоимости
Ученые: Земля имеет одинаковый состав с
Тимур Батрутдинов разместил в Instagram
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
Ученые назвали признаки грядущего
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
В Москве умер проживавший в заваленной
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Екатерина Гордон рассказала об избиении
Учёные: Использование смартфонов во
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу
Таролог Марианна Абравитов: Алла
Просмотреть все новости