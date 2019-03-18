Родственники Юлии Началовой опровергли слухи о проблемах с захоронением певицы





Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева отметила, правительство Москвы идет навстречу семье артистки и помогает решить все вопросы, связанные с организацией церемонии прощания и погребения покойной. Могилу певице обустроят, как и планировалось, на Троекуровском кладбище. Комментарии родственников и представителя звезды прозвучали на фоне появившейся в прессе информации об отказе столичной мэрии выделять на Троекуровском кладбище бесплатное место.Сообщалось, что якобы чиновники требовали от семьи Началовой 1,3 млн рублей за участок под захоронение. Родственники, по сведениям СМИ, писали жалобы во все инстанции, и в случае отказа планировали провести погребение артистки на одном из кладбищ на окраине Москвы.