Исследователи выяснили, что происходит c людьми при недельном погружении в виртуальную реальность





В данном случае участник имел возможность переключения с компьютерной Oculus-гарнитуры на другую за 30 секунд. В это время глаза пользователя были закрыты. Также затемнили окна в квартире. Гарнитура имела спереди встроенную камеру. Поэтому человек свое физическое окружение видел не своими глазами. Уилмот отмечает, что сон с данным приспособлением был лучше, чем он предполагал. При этом сновидения были очень яркими. В них реальные шумы интерпретировались непосредственно как опыт VR. Уилмот отмечает, что виртуальная реальность имеет все нужное для жизни. В случае стресса человек может погрузить себя в виртуальную среду, чтобы расслабится. Гарнитура также поможет в случае сильного возбуждения. VR может входить в положение других людей, позволяя разговаривать с друзьями. В виртуальном мире можно легко завести знакомых, общаться с другими при помощи виртуального пейзажа.Эксперты выяснили, что кроме легкого головокружения а также некоторой дезориентации, после погружения в VR можно практически сразу вернуться в норму. По мнению Уилмота, виртуальная, а также дополненная реальность может заменить текущую технологию смартфонов как предпочтительную форму общения, а также развлечений уже к 2038 году.