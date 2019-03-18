В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
Компания Samsung анонсировала выход в скором времени бюджетного смартфона Samsung Galaxy A 60, который также может выйти с названием Galaxy A8s. Ранее инсайдеры сообщали, что гаджет получит подэкранный сканер отпечатков, а также Infinity-O дисплей. Подтверждением сведений стало видео, появившееся в Сети.
Блогеры, опубликовавшие ролик, утверждают, что на нем предстал именно Galaxy A8s. Несмотря на то, что позиционируется он как бюджетный, смартфон получит прорывной чипсет Samsung Exynos 9610. Кадры подтверждают, что девайс оснастят широкоформатным экраном, который будет занимать практически всю лицевую часть.
По слухам, камера Galaxy A8s разместится в отверстии на дисплее, а сканер будет размещен под ним. Выход девайса ожидается уже в апреле, тогда же компания Samsung планирует представить свой новый флагман Galaxy S10.
Блогеры, опубликовавшие ролик, утверждают, что на нем предстал именно Galaxy A8s. Несмотря на то, что позиционируется он как бюджетный, смартфон получит прорывной чипсет Samsung Exynos 9610. Кадры подтверждают, что девайс оснастят широкоформатным экраном, который будет занимать практически всю лицевую часть.
По слухам, камера Galaxy A8s разместится в отверстии на дисплее, а сканер будет размещен под ним. Выход девайса ожидается уже в апреле, тогда же компания Samsung планирует представить свой новый флагман Galaxy S10.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:42