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В Саратове местный житель насмерть забил пожилого отца шваброй

Местному жителю Ленинского района в Саратове выдвинуты подозрения в убийстве пожилого отца шваброй. Информацию распространяет Следственное Управление СКР по региону.
В Саратове местный житель насмерть забил пожилого отца шваброй

В горотдел полиции 15 марта обратился гражданин 50 лет, сознавшийся в убийстве отца. Следствие предполагает, что мужчина после употребления алкогольных напитков вступил в конфликт с родителем, после того, как отец сделал ему замечание из-за громкого прослушивания музыки. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый стал наносить многочисленные удары отцу деревянной шваброй по разным участкам тела. В результате родитель мужчины скончался от многочисленных травм. Судмедэксперты назвали причиной смерти тупую сочетанную травму тела.

Подозреваемый, который ранее уже был неоднократно судим, задержан, он признал свою вину и сожалеет о содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, вскоре будет принято решение относительно заключения под стражу.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:37

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