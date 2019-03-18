В Саратове местный житель насмерть забил пожилого отца шваброй





В горотдел полиции 15 марта обратился гражданин 50 лет, сознавшийся в убийстве отца. Следствие предполагает, что мужчина после употребления алкогольных напитков вступил в конфликт с родителем, после того, как отец сделал ему замечание из-за громкого прослушивания музыки. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый стал наносить многочисленные удары отцу деревянной шваброй по разным участкам тела. В результате родитель мужчины скончался от многочисленных травм. Судмедэксперты назвали причиной смерти тупую сочетанную травму тела.Подозреваемый, который ранее уже был неоднократно судим, задержан, он признал свою вину и сожалеет о содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, вскоре будет принято решение относительно заключения под стражу.