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Ученые: Частота пульса влияет на продолжительность жизни

Невысокая частота ударов сердца положительно влияет на продолжительность жизни, заявляют ученые. Нормальным пульсом медики считают 60-75 ударов в минуту. Ритм до 90 сокращений мышцы сердца может вызвать летальный исход.
Ученые: Частота пульса влияет на продолжительность жизни

В Дании проведено исследование, учёные наблюдали за состоянием пульса у 2,798 тыс. добровольцев, согласившихся принять участие в опытах. На протяжении 16-летнего срока около 40% людей умерли. Данное обстоятельство заставило специалистов составить детализированный анализ состояния здоровья участников, его основой послужили данные медосмотров.

Ученые проанализировали изменение частоты пульса у волонтёров, отмечено, что повышенный ритм является тревожным показателем. Мышца сердца при этом часто сокращается, в ночное время суток пульсация может понижаться до 50-70 ударов. В случае превышения частоты до 71-80 сокращений сердечной мышцы риск ранней смерти увеличивается на 50%.

Исследователи отмечают угрозу здоровью и жизни при частоте 81-90 ударов, подобный ритм может вызвать смерть. Это возможно и в том случае, если такие показатели, как холестерин и глюкоза, в норме, существует опасность летального исхода.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:14

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