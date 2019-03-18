Ученые: Частота пульса влияет на продолжительность жизни





В Дании проведено исследование, учёные наблюдали за состоянием пульса у 2,798 тыс. добровольцев, согласившихся принять участие в опытах. На протяжении 16-летнего срока около 40% людей умерли. Данное обстоятельство заставило специалистов составить детализированный анализ состояния здоровья участников, его основой послужили данные медосмотров.Ученые проанализировали изменение частоты пульса у волонтёров, отмечено, что повышенный ритм является тревожным показателем. Мышца сердца при этом часто сокращается, в ночное время суток пульсация может понижаться до 50-70 ударов. В случае превышения частоты до 71-80 сокращений сердечной мышцы риск ранней смерти увеличивается на 50%.Исследователи отмечают угрозу здоровью и жизни при частоте 81-90 ударов, подобный ритм может вызвать смерть. Это возможно и в том случае, если такие показатели, как холестерин и глюкоза, в норме, существует опасность летального исхода.