Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о высокой международной оценке парка «Зарядье»





Вице-мэр Владимир Ефимов, принимающий участие в Международной выставке MIPIM-2019, куда съезжаются тысячи инвесторов в сфере мировой недвижимости, назвал Москву сильным соперником для крупнейших мегаполисов мира. Жюри Международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM рассматривало проект «Зарядье» наряду с экопарком Чанчуня, центром искусств тайваньского города Гаосюн и проектом реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне. Именно этот проект назван победителем, а «Зарядье» получило не менее высокую оценку, обойдя соперников из Тайваня. Премия MIPIM была учреждена в 1991 году, в этом году на ее получение претендовали 200 проектов, представленные 58 странами.