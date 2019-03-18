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Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о высокой международной оценке парка «Зарядье»

В номинации «Лучший проект восстановления городской среды» спецпризом премии MIPIM Awards отмечен парк «Зарядье» столицы России.
Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о высокой международной оценке парка «Зарядье»

Вице-мэр Владимир Ефимов, принимающий участие в Международной выставке MIPIM-2019, куда съезжаются тысячи инвесторов в сфере мировой недвижимости, назвал Москву сильным соперником для крупнейших мегаполисов мира. Жюри Международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM рассматривало проект «Зарядье» наряду с экопарком Чанчуня, центром искусств тайваньского города Гаосюн и проектом реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне. Именно этот проект назван победителем, а «Зарядье» получило не менее высокую оценку, обойдя соперников из Тайваня. Премия MIPIM была учреждена в 1991 году, в этом году на ее получение претендовали 200 проектов, представленные 58 странами.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 12:34

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