В Ленобласти на трассе обнаружен труп мужчины
В Ленинградской области 16 марта случайный прохожий наткнулся на труп мужчины, лежащий на проезжей части в Гатчинском районе. Пострадавший, предполагают правоохранители, погиб под колесами автомобиля, водитель которого скрылся с места ДТП.
Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию Ленобласти в субботу около 22:40. Очевидец рассказал, что тело мужчины находится посреди дороги в сотне метров от указателя на деревню «Новое Карстолово».
Правоохранители проводят расследование. Следы протектора шин, замеченные на трупе, могут свидетельствовать о смертельном наезде авто. Как предполагают эксперты, водитель, сбивший мужчину, скрылся с места ДТП. Участника аварии разыскивают.
В Гатчинском районе 17 марта около 17:00 нашли еще один труп со следами разложения. Тело мужчины лежало под мостом на реке Пильня. Правоохранители выясняют личность погибшего.
Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию Ленобласти в субботу около 22:40. Очевидец рассказал, что тело мужчины находится посреди дороги в сотне метров от указателя на деревню «Новое Карстолово».
Правоохранители проводят расследование. Следы протектора шин, замеченные на трупе, могут свидетельствовать о смертельном наезде авто. Как предполагают эксперты, водитель, сбивший мужчину, скрылся с места ДТП. Участника аварии разыскивают.
В Гатчинском районе 17 марта около 17:00 нашли еще один труп со следами разложения. Тело мужчины лежало под мостом на реке Пильня. Правоохранители выясняют личность погибшего.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:08