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В Ленобласти на трассе обнаружен труп мужчины

В Ленинградской области 16 марта случайный прохожий наткнулся на труп мужчины, лежащий на проезжей части в Гатчинском районе. Пострадавший, предполагают правоохранители, погиб под колесами автомобиля, водитель которого скрылся с места ДТП.
В Ленобласти на трассе обнаружен труп мужчины

Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию Ленобласти в субботу около 22:40. Очевидец рассказал, что тело мужчины находится посреди дороги в сотне метров от указателя на деревню «Новое Карстолово».
Правоохранители проводят расследование. Следы протектора шин, замеченные на трупе, могут свидетельствовать о смертельном наезде авто. Как предполагают эксперты, водитель, сбивший мужчину, скрылся с места ДТП. Участника аварии разыскивают.

В Гатчинском районе 17 марта около 17:00 нашли еще один труп со следами разложения. Тело мужчины лежало под мостом на реке Пильня. Правоохранители выясняют личность погибшего.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:08

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