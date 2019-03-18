В Ленобласти на трассе обнаружен труп мужчины





Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию Ленобласти в субботу около 22:40. Очевидец рассказал, что тело мужчины находится посреди дороги в сотне метров от указателя на деревню «Новое Карстолово».Правоохранители проводят расследование. Следы протектора шин, замеченные на трупе, могут свидетельствовать о смертельном наезде авто. Как предполагают эксперты, водитель, сбивший мужчину, скрылся с места ДТП. Участника аварии разыскивают.В Гатчинском районе 17 марта около 17:00 нашли еще один труп со следами разложения. Тело мужчины лежало под мостом на реке Пильня. Правоохранители выясняют личность погибшего.