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Саша Черно призналась, что не может похудеть из-за психологической травмы детства

Возлюбленная Иосифа Оганесяна – 25-летняя Александра Черно наконец-то озвучила причину, из-за которой у нее не получается избавиться от лишних килограммов.
Саша Черно призналась, что не может похудеть из-за психологической травмы детства

По словам эпатажной участницы реалити-шоу «Дом-2», все дело в психологической травме детства.

Считанные часы назад Александра опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который за несколько минут распространился по всем социальным сетям. А все потому, что Черно впервые заговорила о своем душевном потрясении, которое с ней произошло еще в детстве.

В начале блога брюнетка решила рассказать своим подписчикам о девушке из ее города по имени Ксения Бунтарева, которая смогла избавиться от лишних килограммов. Александра назвала ее «девушкой-легендой» и отметила, что таким личностям она всегда готова аплодировать стоя.

Впрочем, не это заинтересовало читателей, а то, что Черно назвала 3 причины, которые мешают ей похудеть.
Саша Черно призналась, что не может похудеть из-за психологической травмы детства

«1. Лень 2. Люблю вкусно поесть 3. Подсознательная Защита от мира. Да-да, вы не обознались, именно защищаешься от мира..», - подметила Саша.

Именно последний пункт избранница Оганесяна принялась разбирать в своем профиле. Александра подчеркнула, что все дело в психологической травме детства, от которой ей никак не получается самостоятельно избавиться.

По словам Черно, она сильная личность, однако до сих пор так и не поняла, как изменить свое подсознание, поэтому убеждена, что ей срочно нужно обратиться за помощью к профессионалам.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:58

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