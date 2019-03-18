Саша Черно призналась, что не может похудеть из-за психологической травмы детства

«1. Лень 2. Люблю вкусно поесть 3. Подсознательная Защита от мира. Да-да, вы не обознались, именно защищаешься от мира..», - подметила Саша.

По словам эпатажной участницы реалити-шоу «Дом-2», все дело в психологической травме детства.Считанные часы назад Александра опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который за несколько минут распространился по всем социальным сетям. А все потому, что Черно впервые заговорила о своем душевном потрясении, которое с ней произошло еще в детстве.В начале блога брюнетка решила рассказать своим подписчикам о девушке из ее города по имени Ксения Бунтарева, которая смогла избавиться от лишних килограммов. Александра назвала ее «девушкой-легендой» и отметила, что таким личностям она всегда готова аплодировать стоя.Впрочем, не это заинтересовало читателей, а то, что Черно назвала 3 причины, которые мешают ей похудеть.Именно последний пункт избранница Оганесяна принялась разбирать в своем профиле. Александра подчеркнула, что все дело в психологической травме детства, от которой ей никак не получается самостоятельно избавиться.По словам Черно, она сильная личность, однако до сих пор так и не поняла, как изменить свое подсознание, поэтому убеждена, что ей срочно нужно обратиться за помощью к профессионалам.