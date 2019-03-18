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Дочь Александра Абдулова попросила мать забрать дочь Юлии Началовой Веру к себе

Для семьи вдовы Александра Абдулова уход из жизни актрисы Юлии Началовой стал настоящим ударом. Дочь актера попросила мать забрать 12-летнюю осиротевшую Веру Началову.
Дочь Александра Абдулова попросила мать забрать дочь Юлии Началовой Веру к себе

Вдова кинорежиссера Александра Абдулова рассказала, что видела последний раз певицу в прошлом году на тематическом вечере, посвященном памяти мужа в «Ленкоме». Юлия Началова вместе с остальными выражала воспоминания об ушедшем актере. После смерти народного артиста жена подружилась с телеведущей. Также начали дружить и их дочки одного возраста Евгения и Вера. Со слов матери, Евгения очень плакала, ей жалко Веру. И хоть у девочки есть отец, бабушка и дедушка, ее дочь просила забрать Веру Началову к себе.

Как ранее стало известно, российская актриса ушла из жизни 16 марта в одной из клиник столицы. Лечащий врач звезды сообщил, что причиной летального исхода стала запущенная рана на ноге, что со временем привело к сепсису и отказу внутренних органов. Со слов медика, она слишком поздно обратилась в больницу. Знаменитость ввели в кому искусственным путем и прооперировали, но ее сердце не выдержало. Врач объяснил, что время было потеряно из-за отказа Юлии Началовой от ампутации ноги.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:50

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