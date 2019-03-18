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АвтоВАЗ убрал из цветовой гаммы Lada XRAY и XRAY Cross темно-коричневый оттенок

Модели Lada XRAY и XRAY Cross «обеднели» на один оттенок. АвтоВАЗ решил урезать цветовую гамму данных машин и убрать из нее темно-коричневое исполнение кузова.
АвтоВАЗ убрал из цветовой гаммы Lada XRAY и XRAY Cross темно-коричневый оттенок

Код оттенка 283 под названием «Кашемир» являлся одним из семи доступных цветов моделей XRAY и XRAY Cross отечественной марки Lada. По неподтвержденным официально сведениям, компания решила урезать палитру оттенков автомобилей и убрать из производства машины с темно-коричневым окрасом из-за его низкой популярности. Некоторые экземпляры XRAY и XRAY Cross с оттенком «Кашемир» еще доступны в дилерских центрах АвтоВАЗа.

Новые заказчики смогут приобрести модели уже в шести цветовых вариациях. Ценник машины в с кузовом «металлик», не зависимо от оттенка, остается практически на одном уровне. На 12 000 рублей дешевле обойдется авто в белом исполнении, называемом «Ледниковым».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:22

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