АвтоВАЗ убрал из цветовой гаммы Lada XRAY и XRAY Cross темно-коричневый оттенок





Код оттенка 283 под названием «Кашемир» являлся одним из семи доступных цветов моделей XRAY и XRAY Cross отечественной марки Lada. По неподтвержденным официально сведениям, компания решила урезать палитру оттенков автомобилей и убрать из производства машины с темно-коричневым окрасом из-за его низкой популярности. Некоторые экземпляры XRAY и XRAY Cross с оттенком «Кашемир» еще доступны в дилерских центрах АвтоВАЗа.Новые заказчики смогут приобрести модели уже в шести цветовых вариациях. Ценник машины в с кузовом «металлик», не зависимо от оттенка, остается практически на одном уровне. На 12 000 рублей дешевле обойдется авто в белом исполнении, называемом «Ледниковым».