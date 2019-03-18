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Тимур Батрутдинов разместил в Instagram анкету для потенциальных возлюбленных

Российский комедийный артист, телеведущий и резидент «Comedy Club» Тимур Батрутдинов опубликовал в социальных сетях опросный лист для потенциальных избранниц.
Тимур Батрутдинов разместил в Instagram анкету для потенциальных возлюбленных

Многие поклонники Тимура до сих пор помнят то время, когда их кумир принимал участие в романтическом реалити-шоу под названием «Холостяк», где ему так и не посчастливилось отыскать ту «самую», с которой бы он смог связать свою жизнь.

Чуть позже Батрутдинову приписывали романтические отношения с новоявленной исполнительницей Ольгой Бузовой, которая явно намекала общественности, что не прочь закрутить роман с шоуменом.

Как бы то ни было, но Тимур по-прежнему одинок. На днях Батрутдинов разместил у себя на страничке в Instagram анкету для потенциальных возлюбленных, по ответам которой он и решит, с кем хочет пойти на романтическое свидание.
Тимур Батрутдинов разместил в Instagram анкету для потенциальных возлюбленных

Нужно сказать, что интернет-пользователи уже дали название этому мини-кастингу. Фолловеры прозвали его «Замуж за Тимура», а также предположили, что Батрутдинов таким образом умышленно хочет обидеть Бузову.
«Тима, тебе Бузову захотелось позлить? Или не знаешь, как по-другому привлечь к себе внимание?», «Батрутдинов, ну ты даешь.. Представляю сейчас выражение лица Оли, она наверное от злости вообще с ума сойдет!», - пишут в Сети.

Тимур Батрутдинов разместил в Instagram анкету для потенциальных возлюбленных

К слову, некоторые читатели убеждены, что таким способом Батрутдинов не сможет отыскать ту «единственную», поэтому советуют шоумену снова закрутить роман с Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:07

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