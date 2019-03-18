Во Флориде покажут две необычных версии Mercedes 300SL Gullwings
Во Флориде в этом году в рамках специальной выставки планируют показать две необычные версии 300SL Gullwings от компании Mercedes. Они будут иметь последовательные номера шасси.
Данная выставка пройдёт на территории острова Амилия. Первая версия была обнаружена самим производителем ещё в конце прошедшего года. При этом шасси под номером 43 было изначально отправлено в 1954 году на территорию Майами. Каждая деталь транспортного средства считается оригинальной. Единственной модификацией автомобиля является отделка кузова. Авто изначально окрасили в синюю расцветку. Поздней транспортное средство поменяло цвет.
Следующим экспонатом является авто с шасси под номером 44. Транспортное средство полностью восстановили. Теперь это точная копия 300SL Gullwing 1954 модельного года.
Данная выставка пройдёт на территории острова Амилия. Первая версия была обнаружена самим производителем ещё в конце прошедшего года. При этом шасси под номером 43 было изначально отправлено в 1954 году на территорию Майами. Каждая деталь транспортного средства считается оригинальной. Единственной модификацией автомобиля является отделка кузова. Авто изначально окрасили в синюю расцветку. Поздней транспортное средство поменяло цвет.
Следующим экспонатом является авто с шасси под номером 44. Транспортное средство полностью восстановили. Теперь это точная копия 300SL Gullwing 1954 модельного года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:32