Во Флориде покажут две необычных версии Mercedes 300SL Gullwings





Данная выставка пройдёт на территории острова Амилия. Первая версия была обнаружена самим производителем ещё в конце прошедшего года. При этом шасси под номером 43 было изначально отправлено в 1954 году на территорию Майами. Каждая деталь транспортного средства считается оригинальной. Единственной модификацией автомобиля является отделка кузова. Авто изначально окрасили в синюю расцветку. Поздней транспортное средство поменяло цвет.Следующим экспонатом является авто с шасси под номером 44. Транспортное средство полностью восстановили. Теперь это точная копия 300SL Gullwing 1954 модельного года.