Россиян предупреждают о росте стоимости хлеба в 2019 году





Согласно статистическим данным, существенное влияние на удорожание хлеба не окажут транспортные услуги, это относится и к упаковке товара. В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) выразили своё мнение. По имеющейся информации, в январе нынешнего года стоимость хлеба, выпеченного из муки пшеничной 1- и 2-го сортов, показала уменьшение к предыдущему месяцу. По стране изменения зафиксированы в 1,1%. Хлеб из муки высшего сорта по стоимости не превышает уровень декабря прошедшего года. Изделия из пшеничной, ржаной муки стали дороже на 0,9%. В гильдии отметили, что тенденция к удорожанию хлеба сохранится на протяжении всего года.Специалисты указывают на возможное повышение цен на 5-6%. При расчетах относительно изменения стоимости хлебобулочных изделий за основу приняли статистические и аналитические данные, заключили в РОСПиК.