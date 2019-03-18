Валерий Меладзе первым бросился к упавшему мальчику на шоу «Голос. Дети»





Артист, находившийся дальше всех, подскочил к растерявшемуся участнику вокального конкурса, помог подняться и крепко прижал его к себе. Конфуз произошел за несколько минут до команды «Мотор». Удивленный мальчик, упавший недалеко от кресел наставников, не успел даже осознать случившееся, когда подхвативший его Меладзе уже вернулся на свое место.Многие замечают, как знаменитость, всегда сдержанный, серьезный, а иногда и жесткий, меняется на проекте, работая с детьми. Певец поддерживает каждого маленького вокалиста как заботливый отец. Звезда, комментируя выступления юных артистов, подбирает правильные слова, чтобы толерантно, но справедливо указать на имеющиеся ошибки. Меладзе советует выбывшим участникам не расстраиваться, а продолжать идти к своей мечте, а небольшую неудачу на шоу расценивать как новый опыт.