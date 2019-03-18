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Валерий Меладзе первым бросился к упавшему мальчику на шоу «Голос. Дети»

Валерий Меладзе, иногда кажущийся сдержанным и серьезным человеком, всегда готов оказать помощь другому человеку. Наставник шоу «Голос.Дети» первым бросился к упавшему мальчику, споткнувшемуся у зоны жюри.
Валерий Меладзе первым бросился к упавшему мальчику на шоу «Голос. Дети»

Артист, находившийся дальше всех, подскочил к растерявшемуся участнику вокального конкурса, помог подняться и крепко прижал его к себе. Конфуз произошел за несколько минут до команды «Мотор». Удивленный мальчик, упавший недалеко от кресел наставников, не успел даже осознать случившееся, когда подхвативший его Меладзе уже вернулся на свое место.
Валерий Меладзе первым бросился к упавшему мальчику на шоу «Голос. Дети»

Многие замечают, как знаменитость, всегда сдержанный, серьезный, а иногда и жесткий, меняется на проекте, работая с детьми. Певец поддерживает каждого маленького вокалиста как заботливый отец. Звезда, комментируя выступления юных артистов, подбирает правильные слова, чтобы толерантно, но справедливо указать на имеющиеся ошибки. Меладзе советует выбывшим участникам не расстраиваться, а продолжать идти к своей мечте, а небольшую неудачу на шоу расценивать как новый опыт.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:24

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