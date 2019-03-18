Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова устроила свадьбу на острове

«Настюш, ты красотка! Счастья Вам и еще деток..», - пишут в Сети.

Телезнаменитость теперь гордо может назвать себя счастливой женщиной, ведь теперь она может прихвастнуть еще одним самым ярким днем в своей жизни.Не секрет, что Анастасия официально стала замужней девушкой еще два года назад. Впрочем, тогда Лисова со своим возлюбленным решила, что они не хотят организовывать банальную свадьбу, поэтому после рождения ребенка запланировали отправиться в жаркие страны, где и устроят самое долгожданное мероприятие.И вот вчера Анастасия и ее любимый муж Михаил сыграли свадьбу на райском острове в Таиланде. С раннего утра звезда «Дома-2» начала публиковать у себя на страничке в Instagram новые Stories, на которых она демонстрировала, как идет подготовка к самому счастливому дню в ее жизни.Лисова даже показала, как ее красят, клеят накладные ресницы, делают прическу и наряжают в свадебное платье, которое она так долго выбирала в Москве. Нужно сказать, что только под вечер Анастасия выложила не только в Stories, но и в сам профиль видеоролик, на котором она счастливая танцует со своей маленькой дочерью в свадебном наряде.На данный момент преданные поклонники бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» продолжают вовсю поздравлять свою любимицу с таким радостным днем.