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Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова устроила свадьбу на острове

Экс-участница телестройки «Дом-2» Анастасия Лисова наконец-таки устроила себе роскошное бракосочетание на острове.
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова устроила свадьбу на острове

Телезнаменитость теперь гордо может назвать себя счастливой женщиной, ведь теперь она может прихвастнуть еще одним самым ярким днем в своей жизни.

Не секрет, что Анастасия официально стала замужней девушкой еще два года назад. Впрочем, тогда Лисова со своим возлюбленным решила, что они не хотят организовывать банальную свадьбу, поэтому после рождения ребенка запланировали отправиться в жаркие страны, где и устроят самое долгожданное мероприятие.
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова устроила свадьбу на острове

И вот вчера Анастасия и ее любимый муж Михаил сыграли свадьбу на райском острове в Таиланде. С раннего утра звезда «Дома-2» начала публиковать у себя на страничке в Instagram новые Stories, на которых она демонстрировала, как идет подготовка к самому счастливому дню в ее жизни.

Лисова даже показала, как ее красят, клеят накладные ресницы, делают прическу и наряжают в свадебное платье, которое она так долго выбирала в Москве. Нужно сказать, что только под вечер Анастасия выложила не только в Stories, но и в сам профиль видеоролик, на котором она счастливая танцует со своей маленькой дочерью в свадебном наряде.
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова устроила свадьбу на острове

На данный момент преданные поклонники бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» продолжают вовсю поздравлять свою любимицу с таким радостным днем.

«Настюш, ты красотка! Счастья Вам и еще деток..», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46

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