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В Москве умер проживавший в заваленной мусором квартире ребёнок

На прошлой неделе в Москве умер 7-летний ребёнок, проживавший в заваленной мусором квартире. В такое состояние жилплощадь привела бабушка мальчика.
В Москве умер проживавший в заваленной мусором квартире ребёнок

Что касается матери ребёнка, она, по словам соседей, дома появлялась редко. Сам же мальчик на улицу почти никогда не выходил. Его смерть стала результатом остановки сердца.

Обстоятельства произошедшего уточняются.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:44

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