Ученые: Земля имеет одинаковый состав с Солнцем





Работники науки сравнили состав метеоритов и внешней оболочки Солнца с земными камнями в целях устранения недостатка информации о возможности обитания людей на других планетах.Научная группа работала во главе с доктором Хайянг Ваном. Он отметил, что это самая успешная оценка состава Земли и Солнца, которая когда-либо, проводилась, ведь она поможет в разработке нового инструмента для измерения состава элементов других звезд и скалистых планет, которые двигаются вокруг них. Одним из самых важных недостатков, чтоб выяснить, можно ли жить на планете, является состав скалистой планеты.Все результаты исследования будут позже опубликованы в международном издании Icarus.