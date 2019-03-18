Ученые: Земля имеет одинаковый состав с Солнцем
Ученые национального университета Австралии выяснили, что планета Земля имеет тот же набор элементов, что и Солнце, но на нем больше летучих элементов, таких как гелий, азот, водород и кислород. Об этом 17 марта написало местное издание The Canberra Times.
Работники науки сравнили состав метеоритов и внешней оболочки Солнца с земными камнями в целях устранения недостатка информации о возможности обитания людей на других планетах.
Научная группа работала во главе с доктором Хайянг Ваном. Он отметил, что это самая успешная оценка состава Земли и Солнца, которая когда-либо, проводилась, ведь она поможет в разработке нового инструмента для измерения состава элементов других звезд и скалистых планет, которые двигаются вокруг них. Одним из самых важных недостатков, чтоб выяснить, можно ли жить на планете, является состав скалистой планеты.
Все результаты исследования будут позже опубликованы в международном издании Icarus.
Работники науки сравнили состав метеоритов и внешней оболочки Солнца с земными камнями в целях устранения недостатка информации о возможности обитания людей на других планетах.
Научная группа работала во главе с доктором Хайянг Ваном. Он отметил, что это самая успешная оценка состава Земли и Солнца, которая когда-либо, проводилась, ведь она поможет в разработке нового инструмента для измерения состава элементов других звезд и скалистых планет, которые двигаются вокруг них. Одним из самых важных недостатков, чтоб выяснить, можно ли жить на планете, является состав скалистой планеты.
Все результаты исследования будут позже опубликованы в международном издании Icarus.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:08