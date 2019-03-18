Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь продолжает преображать себя с помощью пластики

«Даш, тебя скоро дети даже не узнают!», - пишут в Сети.





По мнению большинства интернет-пользователей, совсем скоро 33-летнюю мамочку перестанут признавать даже ее собственные наследники.Не секрет, что на днях Дарья посетила одну из самых любимый телепередач маленьких детей под названием «С добрым утром, малыши», которая каждый день выходит в эфиры на телеканале «Карусель».Один из телезрителей, как оказалось, не узнал в гостье детской программы экс-участницу телепроекта «Дом-2». В итоге он решил сделать скрин одного из кадров передачи, на котором запечатлена Пынзарь, и распространить его по социальным сетям.Нужно сказать, что снимок шокировал большую часть пользователей Сети, а все потому, что лишь единицы узнали в девушке, изображенной на нем, Дарью. Один за другим фолловеры принялись критиковать блондинку и указывать ей на то, что постоянными преображениями с помощью пластики она лишь портит себя.К слову, читатели вспомнили, как еще недавно Пынзарь признавалась, что не видит ничего плохого в том, чтобы, к примеру, увеличить себе губы, скулы или грудь, ведь сама уже несколько раз прибегала к данным процедурам.Сейчас подписчики Дарьи буквально забросали ее нелицеприятными комментариями, в которых они просят девушку остановиться.