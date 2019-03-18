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Екатерина Гордон рассказала об избиении сыном Вадима Андреева своей жены

Екатерина Гордон в эфире «Ты не поверишь» заявила об избиении сыном Вадима Андреева своей супруги Анастасии Нефедовой. Звездная правозащитница считает, что знаменитому отцу следовало бы повлиять на своего наследника.
Екатерина Гордон рассказала об избиении сыном Вадима Андреева своей жены

Нефедова являлась гражданской женой сына звезды «Кадества» и родила ему дочь. Устав терпеть побои возлюбленного, супруга Андреева-младшего обратилась к Гордон, занимающейся личными вопросами многих знаменитостей. Систематическое рукоприкладство сына по отношению к женщине, уверена правозащитница, должно было насторожить актера. Отцу нужно «отвести наследника к психиатру» или своим воздействием помочь разрешить ситуацию.

Вадим Андреев заявил, что не станет вмешиваться в дела сына, так как тот уже самостоятельный 40-летний мужчина. Знаменитость признает своей внучкой лишь дочь наследника от первого брака. С остальными «своими бабами», считает актер, его сын разберется сам.
Екатерина Гордон рассказала об избиении сыном Вадима Андреева своей жены

Нефедова уже не раз обращалась в полицию по поводу рукоприкладства Андреева-младшего. Однажды его уже привлекали к административной ответственности с выплатой штрафа в 5000 рублей. Теперь Гордон готовит иск в Мосгорсуд с фотодоказательствами и справками медицинского освидетельствования. Правозащитница возмущена участившимся рукоприкладством российских мужчин, издевающихся над своими женами. Она называет это «синдром Марата Башарова».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:36

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