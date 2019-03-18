Екатерина Гордон рассказала об избиении сыном Вадима Андреева своей жены

Нефедова являлась гражданской женой сына звезды «Кадества» и родила ему дочь. Устав терпеть побои возлюбленного, супруга Андреева-младшего обратилась к Гордон, занимающейся личными вопросами многих знаменитостей. Систематическое рукоприкладство сына по отношению к женщине, уверена правозащитница, должно было насторожить актера. Отцу нужно «отвести наследника к психиатру» или своим воздействием помочь разрешить ситуацию.Вадим Андреев заявил, что не станет вмешиваться в дела сына, так как тот уже самостоятельный 40-летний мужчина. Знаменитость признает своей внучкой лишь дочь наследника от первого брака. С остальными «своими бабами», считает актер, его сын разберется сам.Нефедова уже не раз обращалась в полицию по поводу рукоприкладства Андреева-младшего. Однажды его уже привлекали к административной ответственности с выплатой штрафа в 5000 рублей. Теперь Гордон готовит иск в Мосгорсуд с фотодоказательствами и справками медицинского освидетельствования. Правозащитница возмущена участившимся рукоприкладством российских мужчин, издевающихся над своими женами. Она называет это «синдром Марата Башарова».