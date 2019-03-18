Ученые назвали признаки грядущего массового вымирания животных





Согласно информации Международного союза охраны природы, свыше 27% всех оцениваемых видов животных на Земле находятся под угрозой. Ученые изучали виды амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих и скорость их вымирания. На 2,5% ежегодно уменьшается количество бабочек, пчёл и других опылителей. Они играют важную роль в производстве овощей, фруктов, цитрусовых, орехов и прочих культур. Специалисты указывают, что исчезновение видов ускоряется. Спустя 50 лет не менее 1,7 тыс. видов земноводных, млекопитающих и других представителей фауны могут подвергнуться риску вымирания. Вызывает тревогу значительное уменьшение площади лесов. Деревья необходимы для выработки кислорода и поглощения из атмосферы углекислого газа.Превышение CO2 может в итоге привести к глобальному потеплению. Это провоцирует процесс ускорения таяния ледников, повышается уровень моря. Данное обстоятельство в свою очередь влияет на вымирание животных. Ученые предупреждают, что эволюционное разнообразие видов может восстановиться на планете не ранее, чем через 3-5 млн лет.