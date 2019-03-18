Таролог Марианна Абравитов: Алла Пугачёва находится в хорошей форме и готовится к предстоящему концерту

Марианна Абравитова призвала поклонников не переживать из-за каких-либо новых болезней Аллы Пугачёвой – так как их у неё попросту нет. Что на самом деле может вызывать беспокойство – так это прежние заболевания певицы, и их у неё не так уж мало. Как отметила таролог, знаменитость давно уже борется с определёнными недугами, которые время от времени обостряются, давая о себе знать, и артистке приходится отправляться за помощью к медицинским специалистам. Тогда отечественные массмедиа начинают обрастать различными слухами, касающимися здоровья Примадонны, но всё это зря – ныне она пребывает в лучшей форме, чем за предыдущие несколько лет, полна творческих сил и с оптимизмом смотрит в будущее.Резкое похудение Аллы Пугачёвой экстрасенс связала с целенаправленными действиями эстрадной звезды, а не с некими серьёзными заболеваниями.приводит слова Марианны Абравитовой издание «Дни.Ру».