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Таролог Марианна Абравитов: Алла Пугачёва находится в хорошей форме и готовится к предстоящему концерту

Таролог Марианна Абравитова на фоне беспокойства фанатов Аллы Пугачёвой за состояние её здоровья поспешила их успокоить: с Примадонной всё в порядке, она просто сильно похудела. Кроме того, по словам ясновидящей, артистка пребывает в отличном настроении и с удовольствием готовится к грядущему 70-летию, в честь которого даст грандиозный концерт.
Таролог Марианна Абравитов: Алла Пугачёва находится в хорошей форме и готовится к предстоящему концерту

Марианна Абравитова призвала поклонников не переживать из-за каких-либо новых болезней Аллы Пугачёвой – так как их у неё попросту нет. Что на самом деле может вызывать беспокойство – так это прежние заболевания певицы, и их у неё не так уж мало. Как отметила таролог, знаменитость давно уже борется с определёнными недугами, которые время от времени обостряются, давая о себе знать, и артистке приходится отправляться за помощью к медицинским специалистам. Тогда отечественные массмедиа начинают обрастать различными слухами, касающимися здоровья Примадонны, но всё это зря – ныне она пребывает в лучшей форме, чем за предыдущие несколько лет, полна творческих сил и с оптимизмом смотрит в будущее.

Резкое похудение Аллы Пугачёвой экстрасенс связала с целенаправленными действиями эстрадной звезды, а не с некими серьёзными заболеваниями. «В таком весе певица чувствует себя очень уютно», – приводит слова Марианны Абравитовой издание «Дни.Ру».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:17

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