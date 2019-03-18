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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов засветил затертую и покрытую катышками толстовку известной фирмы

Экс-возлюбленный новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой – полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов вынужден заменять брендовые наряды подделками.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов засветил затертую и покрытую катышками толстовку известной фирмы

Нужно сказать, что в последнее время Тарасов довольно часто общается с поклонниками. Невзирая на большое количество негативных высказываний в его адрес, спортсмен по-прежнему выставляет в Сеть совместные фотографии с 8-месячной наследницей Миланой и своей нынешней супругой Анастасией Костенко.

Впрочем, финансовым благополучием Дмитрий до сих пор не может похвастаться, ведь все еще не погасил задолженность по алиментам. А один из последних снимков футболиста лишь является подтверждением тому, что с деньгами у него имеются определенные трудности.

Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что Тарасов заменил известнейший бренд «Gucci» на подделку. Внимательные фолловеры даже попытались указать Дмитрию на тот факт, что оригинальные толстовки этой марки не затираются, а катышки на них даже после 10 стирки никогда еще не появлялись и выглядит вещь как новая.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов засветил затертую и покрытую катышками толстовку известной фирмы

Стоит отметить, что бывший супруг Бузовой до сих пор никак не отреагировал на подобные комментарии. По мнению читателей, Тарасов стыдится признаться, что с Ольгой он жил куда успешней и богаче.

«Ну признайся ты уже наконец-то, что с Бузовой ты был миллионером и мог себе все, что угодно, позволить, а теперь..», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:08

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