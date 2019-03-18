«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала фото в «змеиной коже»
Модель Анастасия Квитко выложила пикантную фотографию на свою страничку в Instagram. На снимке она позирует в купальнике со змеиным принтом.
В социальных сетях поклонники называют 24-летнюю девушку «Русской Кардашьян». Она известна как фотоблогер Instagram. Шикарные формы помогли ей построить карьеру. Российская модель периодически публикует откровенные фото на просторах интернета, чем привлекает внимание и радует своих фанатов.
Последней публикацией стал снимок из бассейна, на котором девушка предстала в слитном купальнике с принтом, имитирующим змеиную кожу. Под фото она лишь указала фотографа.
Множество комментариев оставили подписчики Анастасии Квитко. Их мнения разделились - одни были в восторге от образа модели, другие - осудили за слишком открытое декольте.
В социальных сетях поклонники называют 24-летнюю девушку «Русской Кардашьян». Она известна как фотоблогер Instagram. Шикарные формы помогли ей построить карьеру. Российская модель периодически публикует откровенные фото на просторах интернета, чем привлекает внимание и радует своих фанатов.
Последней публикацией стал снимок из бассейна, на котором девушка предстала в слитном купальнике с принтом, имитирующим змеиную кожу. Под фото она лишь указала фотографа.
Множество комментариев оставили подписчики Анастасии Квитко. Их мнения разделились - одни были в восторге от образа модели, другие - осудили за слишком открытое декольте.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:00