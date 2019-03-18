АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу рекордов Гиннеса как старейший известный подобный артефакт в мире
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала фото в «змеиной коже»

Модель Анастасия Квитко выложила пикантную фотографию на свою страничку в Instagram. На снимке она позирует в купальнике со змеиным принтом.
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала фото в «змеиной коже»

В социальных сетях поклонники называют 24-летнюю девушку «Русской Кардашьян». Она известна как фотоблогер Instagram. Шикарные формы помогли ей построить карьеру. Российская модель периодически публикует откровенные фото на просторах интернета, чем привлекает внимание и радует своих фанатов.

Последней публикацией стал снимок из бассейна, на котором девушка предстала в слитном купальнике с принтом, имитирующим змеиную кожу. Под фото она лишь указала фотографа.

Множество комментариев оставили подписчики Анастасии Квитко. Их мнения разделились - одни были в восторге от образа модели, другие - осудили за слишком открытое декольте.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерий Меладзе первым бросился к
Россиян предупреждают о росте стоимости
Ученые: Земля имеет одинаковый состав с
Тимур Батрутдинов разместил в Instagram
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
Ученые назвали признаки грядущего
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
В Москве умер проживавший в заваленной
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Екатерина Гордон рассказала об избиении
Учёные: Использование смартфонов во
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу
Таролог Марианна Абравитов: Алла
Найдено подтверждение слов Геродота о
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Юлия Ковальчук показала на фото тень
Oppo готовится выпустить смартфон с
Ученые раскрыли личность легендарного
Ученые: Соединения в кофе могут
Врач Юлии Началовой: Артистка до
Уфолог призвал Илона Маска спасти
«Жизнь продолжается»: Яна Рудковская
Kraz Hulk возглавил ТОП-5 бронированных
Назван ТОП-10 новинок марта среди
Новенькая участница «Дома-2» Ольга
На Голанских высотах между Сирией и
Эксперты назвали основные ошибки при
Ведущие «Дома-2» поддерживают в
Смартфон Oppo Reno наделят дисплеем с
«Как же мне будет тебя не хватать»:
Просмотреть все новости